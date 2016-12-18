Игорь Суркис - Олегу Гусеву: "Пришло время завершения твоей карьеры в составе "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис попрощался с полузащитником Олегом Гусевым. Ранее хавбек подтвердил, что покидает клуб, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2017 года. Напомним, Гусев защищает цвета бело-голубых с 2003-го.

- Дорогой Олег! К сожалению, пришло время завершения твоей футбольной карьеры в составе "Динамо", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте бело-голубых. - За долгие годы твоих выступлений за нашу команду мы привыкли к твоему высокому футбольному мастерству, человеческой надежности, спортивной жесткости и хладнокровию, которые ты вполне проявлял в каждом матче за "Динамо". Для динамовских болельщиков имя Олега Гусева всегда было символом борьбы с первой до последней минуты, символом победы!

Мы высоко ценим все сделанное тобой для команды киевского "Динамо". Двери клуба всегда остаются для тебя открытыми, твой футбольный опыт еще пригодится как нынешнему, так и будущим поколениям динамовцев. А завершение твоей карьеры, так же как и карьеры твоих звездных партнеров по команде, будет обязательно отмечено всеми нами вместе с болельщиками, любимцем которых ты был все эти годы и будешь оставаться всегда. Спасибо тебе за все!