18:54 | ФУТБОЛ — Украина

Игорь Суркис: "Гладкий сказал, что в Россию не поедет ни при каких обстоятельствах"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил, что полузащитник Артем Громов, присоединившийся к "Крыльям Советов", может вернуться в украинскую команду. Также он подчеркнул, что арендованный "Карпатами" нападающий Александр Гладкий в российский клуб уходить не захотел.

– Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешел в „Крылья Советов“, – цитирует Matchday.ua Суркиса. – Громов ушел как свободный агент на полгода, у нас есть договоренность, что если он будет нам нужен и у него будет желание, то он может вернуться к нам.

Гладкий пришел и сказал, что в Россию не поедет ни при каких обстоятельствах и хотел бы играть в Украине.

Что касается Мораеса, то он пять игр должен был пропустить, но поступило хорошее предложение, прежде всего, для самого футболиста, да и для клуба тоже в эти непростые времена. У китайцев есть право выкупа Мораеса, опять-таки, за хорошие деньги. Получится – вопросов нет. Я не называю суммы, но скажу, что за четыре месяца аренды мы еще никогда не получали подобные суммы компенсации. Я никого не держу. Есть хорошее предложение для игрока, для клуба – пожалуйста.

 

Дополнительная информация

https://www.matchday.ua/news/igor-surkis-gladkij-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-hotel-igrat-v-rossii-u-kitajcev-est-pravo-vykupit-moraesa-za-horoshie-dengi-69832/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А когда смеяться можно СЭ? Суркиса знаю - читал, а кто такой Гладкий читаю впервые!

19:41

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