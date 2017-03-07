Игорь Суркис: "Гладкий сказал, что в Россию не поедет ни при каких обстоятельствах"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил, что полузащитник Артем Громов, присоединившийся к "Крыльям Советов", может вернуться в украинскую команду. Также он подчеркнул, что арендованный "Карпатами" нападающий Александр Гладкий в российский клуб уходить не захотел.

– Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешел в „Крылья Советов“, – цитирует Matchday.ua Суркиса. – Громов ушел как свободный агент на полгода, у нас есть договоренность, что если он будет нам нужен и у него будет желание, то он может вернуться к нам.

Гладкий пришел и сказал, что в Россию не поедет ни при каких обстоятельствах и хотел бы играть в Украине.

Что касается Мораеса, то он пять игр должен был пропустить, но поступило хорошее предложение, прежде всего, для самого футболиста, да и для клуба тоже в эти непростые времена. У китайцев есть право выкупа Мораеса, опять-таки, за хорошие деньги. Получится – вопросов нет. Я не называю суммы, но скажу, что за четыре месяца аренды мы еще никогда не получали подобные суммы компенсации. Я никого не держу. Есть хорошее предложение для игрока, для клуба – пожалуйста.