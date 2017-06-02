Игорь Суркис: "Футбольная биография Хацкевича не вызывает сомнений в его профессионализме"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил надежду, что новый главный тренер Александр Хацкевич сможет добиться успеха с клубом. Специалист был назначен сегодня, сменив Сергея Реброва.

- Я благодарен Сергею Реброву за результаты проделанной работы на посту главного тренера. За два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины, - цитирует официальный сайт "Динамо" Суркиса. - За то, что он создал условия, при которых динамовская молодежь обрела опыт и уверенность в своих силах и начала показывать качественный взрослый футбол.

Мы пришли с ним к обоюдному согласию, что на следующем этапе развития команды Сергей Станиславович должен передать эстафетную палочку другому рулевому. Эту почетную и ответственную миссию отныне будет выполнять Александр Хацкевич. Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме.

Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако еще более важной и актуальной задачей, которая сегодня стоит перед руководством "Динамо", тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность.

Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в ближайшей перспективе должна вернуть "Динамо" лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели.