Игорь Суркис: "Бутко выбивает мяч рукой, а пенальти не ставят"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после матча 13-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (0:0) отметил, что арбитр встречи Виталий Романов плохо отработал на этом поединке. По его словам, судья должен был поставить пенальти в моменте, когда мяч попал в руку Богдану Бутко после удара Жуниора Мораеса.

- Поверьте мне, интрига будет. "Шахтеру" рано вешать медальки, - приводит "Динамомания" слова Суркиса. - Мы будем бороться. Я про судейство не говорю, но когда не ставят такие пенальти... Давайте сейчас после матча построим "Шахтер", пусть ФФУ приедет и их наградит. Человек выбивает мяч рукой, а пенальти не ставят. Но это футбол. Может, нам надо вводить правило, как в Италии. Когда смотрят повтор и говорят судье о том или другом моменте.



- Считаете, что наши судьи умеет судить?



- Этот судья, который сегодня судил - один из слабейших, который судил нас за последнее время. У меня создается впечатление, что он вообще не понимал, что он делал на поле.

"Динамо" недовольно судейством в матче с "Шахтером". Спорный момент с рукой Бутко