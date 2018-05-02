Хавбек "Шахтера" Марлос дисквалифицирован за умышленное "обнуление" карточек

Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков "Шахтера" полузащитника Марлоса и форварда Оларенваджу Кайоде, сообщает официальный сайт организации.

В матче 28-го тура чемпионата Украины донецкая команда в Харькове обыграл "Ворсклу" со счетом 4:2. Марлос, по мнению федерации, умышленно получил желтую карточку, чтобы пропустить встречу с "Мариуполем" и выйти на игру против "Зари". Теперь же он пропустит и матч против луганской команды, так как его дисквалифицировали еще на одну встречу.

Не сыграет с "Зарей" и форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Он дисквалифицирован на один матч за умышленный удар защитника "Динамо" Артема Шабанова.