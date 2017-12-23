22:17 | Футбол — Украина

Хавбек сборной Словении сменил "Копенгаген" на киевское "Динамо"

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"Динамо" сообщило о переходе полузащитника Беньямина Вербича из "Копенгагена", информирует официальный сайт киевского клуба. Контракт с 24-летним хавбеком сборной Словении (15 матчей, 3 гола) рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года.

Вербич выступал за "Копенгаген" с 2015 года, стал двукратным чемпионом Дании и двукратный обладатель Кубка Дании. Отметим, что Вербич попал в символическую сборную группового турнира Лиги Европы.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/bendzhamin_verbich_gravets_fk_dinamo_kiiv/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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top220

Теперь кастрюльку придется прикупить и скакать на площади.

22:37