Хавбек сборной Словении сменил "Копенгаген" на киевское "Динамо"

"Динамо" сообщило о переходе полузащитника Беньямина Вербича из "Копенгагена", информирует официальный сайт киевского клуба. Контракт с 24-летним хавбеком сборной Словении (15 матчей, 3 гола) рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года.

Вербич выступал за "Копенгаген" с 2015 года, стал двукратным чемпионом Дании и двукратный обладатель Кубка Дании. Отметим, что Вербич попал в символическую сборную группового турнира Лиги Европы.