Хацкевич подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от "Карпат" (0:2) в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины подал в отставку.

- Я полностью виноват в том, что с первых минут не было должного настроя. Было тяжело что-то перестроить в первом тайме, потому что, в первую очередь, движения не было вообще, - цитирует Хацкевича пресс-служба Киевского "Динамо". - Не было движения, не было мысли. Были моменты, но моменты не считаются. Второй тайм начали более активно, более агрессивно, но так нужно играть с самого начала.

Это поражение полностью на мне. По поводу дальнейших перспектив мы переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение, поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде.

На этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

Хацкевич возглавляет киевское "Динамо" с июня 2017 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины.