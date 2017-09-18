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15:34 | Футбол — Украина

Хацкевич обнимается с женщиной-судьей. Видео

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич во время матча 9-го тура чемпионата Украины против "Олимпика" (2:1) неоднократно конфликтовал с судейской бригадой. В одном из игровых эпизодов он остался недоволен решением бокового арбитра и начал резко выражать свое недовольство, а когда к нему подошла резервный судья Екатерина Монзуль, наорал на нее.

Впрочем, через несколько секунд после этого он решил извиниться перед 36-летней рефери, обняв ее. 

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Материалы других СМИ
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