Хацкевич обнимается с женщиной-судьей. Видео

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич во время матча 9-го тура чемпионата Украины против "Олимпика" (2:1) неоднократно конфликтовал с судейской бригадой. В одном из игровых эпизодов он остался недоволен решением бокового арбитра и начал резко выражать свое недовольство, а когда к нему подошла резервный судья Екатерина Монзуль, наорал на нее.

Впрочем, через несколько секунд после этого он решил извиниться перед 36-летней рефери, обняв ее.