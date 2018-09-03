Хацкевич хотел уйти из "Динамо". Киевляне - предпоследние по забитым мячам в УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения в 7-м туре чемпионата Украины от "Карпат" (0:2) заявил, что уходит в отставку. Спустя некоторое время белорусский специалист изменил свое мнение, сославшись на эмоции.

- Такие решения не делаются сразу после игры. Мы с президентом клуба это обсудим, - заявил Хацкевич в эфире "Профутбола". Главное, чтобы наше решение пошло на пользу клубу. Все остальное – эмоции. Где-то неправильно поставил ударение, поставил запятую. Я не ухожу. Все остальное, есть время, обсудим.

Бело-голубые набрали 13 очков в шести матчах (игра с "Мариуполем" была отложена) и занимают третье место в таблице УПЛ. Выше кивлян - "Шахтер" (18) и "Александрия" (16).

"Динамо" в шести матчах забило 5 мячей. По этому показателю команда занимает предпоследнее место в УПЛ, опережая только "Арсенал" (4 гола).