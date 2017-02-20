09:15 | ФУТБОЛ — Украина

Густаво Бланко-Лещук: "Хочу играть за Украину, если не будет шанса в Аргентине"

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Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук хотел бы играть за сборную Украины. При этом форвард отметил, что это произойдет в том случае, если ему не дадут шанса выступить в национальной команде Аргентины.

- Я хочу играть за сборную Украины, очень хочу этого, - приводит Sportarena слова Бланко-Лещука. - Но это произойдет в том случае, если у меня не будет шанса сыграть за Аргентину.

Наверное, какая-то невидимая связь с Украиной существует, ведь у меня были также предложения из Колумбии, Испании и Бразилии, но моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/wc2018/blanko-leshhuk-hochu-igrat-za-ukrainu-esli-ne-budet/

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