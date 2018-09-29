Грозный прокомментировал информацию о переговорах с "Арсеналом"

Тренер Вячеслав Грозный прокомментировал информацию, согласно которой он является главным фаворитом на пост главного тренера киевского "Арсенала". По словам 62-летнего украинца, он может возглавить зарубежный клуб, который играет в еврокубках.

- Сейчас я не в Киеве. То, что меня могли видеть в Борисполе, когда я прилетал, вылетал - это правда, - сказал Грозный в эфире телеканала "Футбол 1". - Однако никаких переговоров я не вел, и предложений у меня не было.

Я, так же как и вы, читаю прессу. Более того, мне звонили журналисты, некоторые функционеры и спрашивали: "Ну, что, ты принимаешь "Арсенал"?". Я в ответ спрашиваю: "Почему вы так говорите?". А мне говорят: "Потому что вы трижды там работали". Послушайте, какая разница, сколько я там работал?

Я не скрываю, что у меня были предложения из-за рубежа - я вел переговоры с рядом клубов. Пока я ни с кем не договорился. Конкретного разговора ни с одним украинским клубом до сегодняшнего дня не было. Я допускаю, что моя кандидатура, как и кандидатура других, всегда рассматривается - это нормальная ситуация.

До понедельника у меня должна быть информация по одному зарубежному клубу - неплохому, который играет в еврокубках. Но афишировать сейчас бы не хотелось - будет некрасиво. Даже страну не назову. Но это соответствует действительности.

Грозный в разное время работал тренером в "Спартаке" и "Ахмате".