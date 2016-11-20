Григорий Суркис: "Арендованные игроки должны играть против своих клубов"

Вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис выразил мнение, что клубам нужно запретить включать в договоры аренды пункт о запрете игрокам выходить в матчах против клубов, которым они принадлежат.

– Арендованные футболисты должны участвовать во всех без исключения матчах, даже против родных клубов, – цитирует matchday.ua Суркиса. – Ведь что происходит, когда "Шахтер", "Динамо" или кто-то еще использует свое право вето и запрещает перспективным игрокам в очных встречах выходить на поле за другие команды? Мы сами вяжем себя по рукам и ногам, ослабляя премьер-лигу. Ведь запреты, как правило, предваряют самые интересные и напряженные матчи, снижая их интригу. Конечно, это раздражает зрителей и, мягко выражаясь, не способствует повышению общего турнирного напряжения.

Чтобы преодолеть арендное вето, не нужно изобретать велосипед. Вы же знаете, что УЕФА категорически против подобных запретов. В дисциплинарных правилах УЕФА все это четко прописано. Вспомните, например, случай с Тибо Куртуа. Весной 2014 года в прессе появилась информация, что он, тогда еще голкипер "Атлетико", взятый в аренду у "Челси", не сыграет в матчах между этими клубами в Лиге чемпионов из-за вето лондонцев.

УЕФА тут же сделал официальное заявление "о чистоте конкуренции", в котором разъяснил – ни один клуб не может влиять на соперника при выборе состава на игру! Было подчеркнуто, что любой пункт контракта между клубами, оговаривающий выход того или иного игрока на поле, не имеет никакой силы в турнирах УЕФА. Скажу даже больше. Малейшая попытка принуждения к выполнению такого условия контракта считалась бы прямым нарушением дисциплинарных правил УЕФА и соответственно влекла за собой строжайшие санкции.

Согласитесь, ничто не мешает организаторам украинских соревнований прописать в регламенте такие же четкие и однозначные условия. Не нужно ничего выдумывать – достаточно внедрить в жизнь уже наработанное решение, использовать европейский опыт. На мой взгляд, это было необходимо сделать уже давно.