"Говорить на родном языке западло?" На Украине призвали Ярмоленко прекратить общаться с журналистами по-русски

Директор департамента по связям со СМИ киевского "Динамо" Николай Несенюк в Фейсбуке опубликовал открытое письмо форварду "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко. Несенюк раскритиковал игрока за общение с украинскими журналистами на русском языке.

- Ты понимаешь, что в Англии футболист должен не только играть, но и разговаривать. Это необходимость. "Немых" там не уважают. Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами "по-русски" не годится, - написал Несенюк. - И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.



А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты пример для детей и юношей, и это ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?



Возможно, в детстве пацаны сказали тебе что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь "Слава Украине!" и поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю!

Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе. Нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине.

Ранее в "Вест Хэме" своеобразно высмеяли промах Ярмоленко в матче 6-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:0).