Гол Феррейры принес "Шахтеру" победу над киевским "Динамо"

В матче 26-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий дончан Факундо Феррейра.

После этой победы "горняки" оторвались от бело-голубых, которые идут вторыми в турнирной таблице, на 14 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

26-й тур

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1 (0:1)

Гол: Феррейра, 12.

"Динамо": Коваль, Кадар (Очигава, 83), Пантич, Вида, Антунеш, Ярмоленко, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 65), Сидорчук (Рыбалка, 65), Морозюк, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Бернард, Коваленко (Малышев, 80), Тайсон (Дентинью, 89), Феррейра (Кривцов, 90+3).

Предупреждения: Морозюк, 50. Сидорчук, 54. Гармаш, 56. Марлос, 74.

Судья: Труханов.

21 апреля. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".