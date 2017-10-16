Главный тренер "Черноморца" хочет сводить игроков в тюрьму

Главный тренер "Черноморца" Олег Дулуб после победы над киевским "Динамо" (2:1) в матче чемпионата Украины отметил, что поход в боулинг перед этой встрече помог игрокам снять психологическое напряжение. В преддверии следующего матча специалист хочет отвести игроков в тюрьму.

– Довольно интересная игра, – цитирует Footboom Дулуба. – Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Определенных моментов я даже не ожидал от своих игроков, поскольку у нас были интенсивные тренировки, и я опасался, что им не хватит свежести. Забив два мяча, мы отдали территорию, начали обороняться компактно, но пропустили после фланговой атаки. Очень рад этой победе, это заслуга всего тренерского штаба – как нового, так и старого. И, конечно же, футболистов, без них не было бы этой победы.

– Поход на боулинг оказался фартовый?

– Его целью было снять психологическое напряжение перед этим матчем. Теперь я хотел бы пойти с ребятами в тюрьму. Говорю это искренне, чтобы показать им, что есть не только футбол, но и другая жизнь. Тогда футболисты начинают ценить то, что у них есть. И сумма в контрактах здесь уже не имеет никакого значения.