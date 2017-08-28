Глава ФФУ: "Каст избранных у нас не будет. "Динамо" нужно присудить техническое поражение"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил, что киевскому "Динамо" нужно присудить техническое поражения за неявку на матч чемпионата с "Мариуполем". Бело-голубые не приехали на матч потому, что не получили гарантий безопасности. В "Мариуполе" утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.

– Еще в самый первый день, когда этот вопрос надуманно был поднят в украинском футболе, я сказал, что лично приеду проверить Мариуполь, – приводит слова Павелко Tribuna.com. – Еще раз убедился, что это красивый и чистый город. Дорога от Запорожья через Бердянск была прекрасной, светлой. Даже никаких намеков на провокации.

В Киеве прямо возле стадиона "Динамо" на Грушевского был теракт, где пострадали люди. Я даже не знаю, где сейчас безопаснее. Может, "Динамо" надо предложить все игры проводить в Мариуполе, где сейчас безопаснее, чем в Киеве.

– Вы были готовы сопровождать автобус "Динамо"...

– Мы видим, что он даже не выехал из Конча-Заспы – наверное, этого не было в планах. Вся история высосана из пальца, она не красит украинский футбол.

Надо выяснять сильнейшего на поле, а не переводить все в ультиматумы. Не должно быть элитных клубов, для которых делаются исключения. У нас все команды в чемпионате равны.

Мариупольские болельщики сегодня освистывали поступок руководства "Динамо". А нашим ветеранам – аплодируют.

– Что ждет "Динамо"?

– Все должно быть по закону, он един для всех. Не хотелось, чтобы эти решения были техническими, все должно решаться на поле. Но закон есть закон, перед ним все равны. Каст избранных у нас не будет. КДК примет решение. По всем канонам это техническое поражение.