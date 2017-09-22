Генеральный директор "Шахтера": "Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Фейсбуке написал, что защитник Дарио Срна поступил как порячный человек. Сегодня стало известно, что у хорват был найден запрещенный препарат. В связи с этим футболист принял решение приостановить выступления за команду.

"Дорогие друзья, "Шахтер" проинформировали, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек", - написал Палкин на своей странице в Фейсбуке.