Гендиректор "Зари": "Дальше всего в переговорах по Лунину продвинулся "Наполи"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об интересе европейских клубов к голкиперу Андрею Лунину.

– Мы не скрываем тот факт, что многие клубы Европы интересуются Луниным и его возможной продажей.

– На каком этапе переговоры по этому футболисту?

– Я уже говорил, что в этом вопросе дальше других продвинулся "Наполи".

– В списке потенциальных покупателей также "Ливерпуль", "Эвертон" и "Интер"?

– В этой череде есть даже более именитые клубы, чем те, которые вы назвали. Сейчас идет переписка, - цитирует генерального директора "Команда №1".

В сезоне-2017/18 19-летний вратарь принял участие в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча. В 12 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.