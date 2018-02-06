Фред может покинуть "Шахтер" по окончании сезона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил о том, что полузащитник Фред не сменит клуб до конца сезона. При этом он отметил, что не знает, как будет развиваться ситуация летом.

Ранее сообщалось, что зимой хавбек мог перейти в чемпионат Англии. В подписании контракта с игроком были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

– Мы не знаем, что будет с Фредом, непонятно, чем эта ситуация закончится, – приводит "Футбол 1" слова Палкина. – В конце сезона он может уйти, поэтому мы пригласили Танковского – он знает, в какой футбол мы играем, и тренер верит в него.