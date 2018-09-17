Фонсека женился на украинке. Она тоже работает в "Шахтере"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что женился на украинке. Португальский специалист возглавляет клуб с 31 мая 2016 года.

- Плюс я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь, - сказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол".

По сообщениям украинской прессы, новой женой Фонсеки стала Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. О романе Фонсеки с девушкой журналисты сообщали еще весной.

На момент прихода в Шахтер Фонсека был женат 20 лет, но затем развелся.