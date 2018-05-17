Фонсека - в "Шахтере" еще на два года

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с клубом на два года. 45-летний португальский специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством "горняки" дважды стали чемпионами Украины, выиграли два Кубка Украины, а в этом сезоне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года, – цитирует официальный сайт Шахтера президента клуба Рината Ахметова. – Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать.
dintos
Как в хохлаине терпят клуб из вражеского стана?И вообще,играть без своего стадиона,без своих болел на таком уровне-это маразм.Ахметову надо переименовать его и переехать,например,в Харьков,на место почившего в бозе Металлиста.Потому что в Донецке он уже играть никогда не будет.
23:28 17 мая