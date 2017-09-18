Фонсека - об отсутствии Срны: "Я дал ему отдых после матча с "Наполи"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча 9-го тура чемпионата Украины против "Черноморца" (0:0) не подтвердил информацию о том, что капитан команды Дарио Срна не прилетел в Одессу из-за положительной допинг-пробы. Ранее такое сообщение появилось в одной из украинских газет.

– Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением, - приводит пресс-служба "горняков" слова Фонсеки. - Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами.