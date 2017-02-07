ФИФА сняла с "Днепра" шесть очков за долги перед бывшим футболистом

ФИФА наказала "Днепр" за долги перед бывшим игроком команды Данилу Соузой, сообщает "Футбол 24". Федерация сняла с клуба шесть очков, после чего днепропетровский клуб опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины с шестью баллами.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА уже наказывал "Днепр" лишением шести очков. Причиной наказания стало невыполнение командой решения комитета от 19 июня 2015 года о погашении задолженности в 1 миллион 350 тысяч евро перед бывшим наставником команды Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. Отмечается, что за обе задолженности клуб может быть отправлен в Первую лигу.