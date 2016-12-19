15:58 | ФУТБОЛ — Украина

ФИФА оштрафовала Украину на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов

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ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов национальной сборной, прозвучавшие во время товарищеского матча против Сербии, сообщает пресс-служба организации. Игра состоялась 15 ноября в Харькове и завершилась победой украинцев со счетом 2:0.

На 88-й минуте группа фанатов, находившаяся на 13-м и 14-м секторах стадиона "Металлист", выкрикивала нацистские кричалки. Этот инцидент был отражен в отчете FARE. Для сборной Украины это не первый подобный случай. Ранее за использование нацистской символики был дисквалифицирован стадион "Львов Арена". Кроме того, первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (1:1) на НСК "Олимпийский" команда провела без зрителей.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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thearistarx

на третий-лишат очков? так и до чм не доедут

19:02

RW.irk

Да вы шо?! То были агенты кремля! Это ж ясно))

16:53

shpasic

так наоборот, значит, можно и побольше было штраф выписать, раз уж МВФ платит.

16:40

Rotor fan Aist

Так онижедети и украина це вже Европа.

16:14

shpasic

за первый случай - матч без зрителей, а за второй - штраф?

16:08

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