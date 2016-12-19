ФИФА оштрафовала Украину на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов национальной сборной, прозвучавшие во время товарищеского матча против Сербии, сообщает пресс-служба организации. Игра состоялась 15 ноября в Харькове и завершилась победой украинцев со счетом 2:0.

На 88-й минуте группа фанатов, находившаяся на 13-м и 14-м секторах стадиона "Металлист", выкрикивала нацистские кричалки. Этот инцидент был отражен в отчете FARE. Для сборной Украины это не первый подобный случай. Ранее за использование нацистской символики был дисквалифицирован стадион "Львов Арена". Кроме того, первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (1:1) на НСК "Олимпийский" команда провела без зрителей.