ФИФА оштрафовала Украину на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 56 тысяч евро за нацистские лозунги фанатов национальной сборной, прозвучавшие во время товарищеского матча против Сербии, сообщает пресс-служба организации. Игра состоялась 15 ноября в Харькове и завершилась победой украинцев со счетом 2:0.
На 88-й минуте группа фанатов, находившаяся на 13-м и 14-м секторах стадиона "Металлист", выкрикивала нацистские кричалки. Этот инцидент был отражен в отчете FARE. Для сборной Украины это не первый подобный случай. Ранее за использование нацистской символики был дисквалифицирован стадион "Львов Арена". Кроме того, первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (1:1) на НСК "Олимпийский" команда провела без зрителей.
thearistarx
на третий-лишат очков? так и до чм не доедут
19:02
RW.irk
Да вы шо?! То были агенты кремля! Это ж ясно))
16:53
shpasic
так наоборот, значит, можно и побольше было штраф выписать, раз уж МВФ платит.
16:40
Rotor fan Aist
Так онижедети и украина це вже Европа.
16:14
shpasic
за первый случай - матч без зрителей, а за второй - штраф?
16:08