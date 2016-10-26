ФИФА наказала "Днепр" лишением очков

Дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги. Причиной наказания стало невыполнение командой решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года о погашении задолженности в 1 миллион 350 тысяч евро перед бывшим наставником команды Хуанде Рамосом и его тренерским штабом.

После лишения шести очков "Днепр" опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. К 13-му туру в активе команды значатся четыре очка.

Испанский специалист возглавлял украинский клуб с 2010 по 2014 год. В настоящее время Рамос является главным тренером "Малаги".