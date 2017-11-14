ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" за неявку на матч

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение назначить техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем", который должен был пройти 27 августа, сообщает Sport.ua.

Киевляне мотивировали свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур. И предложили сыграть на нейтральном поле.

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, изучив имеющиеся у них документы, присудили "Динамо" поражение – 0:3. Динамовцы собирались обжаловать это решение в правовом поле, но затем предложили клубам лиги обозначить свою позицию по поводу возможности проведения несостоявшейся встречи.

"Динамо" поддержало большинство членов лиги – "Заря", "Александрия", "Зирка", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Сталь". "Мариуполь", "Шахтер" и "Ворскла" были против инициативы. "Верес" воздержался.

В итоге, сегодня Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в "Мариуполе" – 0:3. Это же касается и команд U-21 и U-19.

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