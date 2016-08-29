ФФУ объявила о создании Федерации футбола Крыма

27 августа в городе Берислав состоялась учредительная конференция по созданию Федерации футбола Крыма, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ). Участники конференции избрали президентом Федерации футбола Крыма Сергея Куницына, вице-президентами – Николая Паламарчука и Дмитрия Белоцерковца и создали исполком федерации.
Во время конференции президент Куницын заявил, что будет восстановлен клуб "Таврия" (Симферополь). Команда будет базироваться в Бериславе и начнет играть со стадии любительских команд.
Ыыыыыыы
sb1006\\\\\\\\\\\ ребенок взращенный Петросяном))))
13:48
sb1006
С таким же успехом можно создать федерацию футбола левого буя одесского городского пляжа.
13:47
Ыыыыыыы
Брамон \\\\\\\\\\ думаю смысл тут такой. Так как ФФУ имет ряд обязательств например организовывать футбольные соревнования по всей стране, они это и делаю, пусть и формально, потому что непосредственно не могут на территории Крыма это сделать, плюс например если житель Крыма изьявит желание играть в футбол профиссионально, у него будет лазейка, ввиде такой федерации.
13:42
bond1951
прямая дорога в психбольницу этим учредителям пусть потешут себя недалекие
13:36
Брамон
Ыыыыыыы - А кому это нужно, можешь внятно объяснить? Жителям Крыма?
13:33
Ыыыыыыы
joleger \\\\\\\\\\\ Все крымские клубы после известных событий были уничтожены, созданы новые по законам РФ, так что думаю если какой либо из них изьявит желание присоеденится к этой Федерации к нему тут же придут ребята сами знаете откуда.
13:32
Брамон
Это ж сколько потом придется менять и отменять, когда этих подонков скинут :)
13:28
joleger
Всё понимаю, но почему тогда не зовут крымские клубы? А иначе для кого тогда это все затеяли, в пустоту?
13:22
Ыыыыыыы
баламошка\\\\\\\\\\\\\\ ну ты никто, просто форумный тролль, а ФФУ это призннаная в международном футболе федерация, которая имеет право организовывать футбольные соревнования на всей территории своей страны. А ты можешь и дальше в своих фантазиях создавать федерации и просоеденять их к другим федерациям. ))))))))))
13:22
Ыыыыыыы
Так как Крым не признаеться частью Россию, УЕФА не признает и футбольные федерации которые создаются на территории Крыма структурами российской власти. По этой причиине созданные в Крыму футбольные клубы не могут учавствовать в чемпионате и кубке России, как и не могут квалифицироваться на международный уровень. По этому едиственной лигитимной футбольной федерацией представляющей Крым может быть только федерация созданая под эгидой и с согласия ФФУ, во всяком случае пока вдруг в мире массово не начнут признавать Крым частью России, что весьма сомнительно.
13:14
shpasic
всё понял, кроме того, почему симферопольская Таврия будет играть не в Чемпионате Крыма, а в каких-то любительских лигах.
13:05
баламошка
А я тогда решил создать Федерацию Футбола Украины, присоединить её к Федерации Футбола Аляски и подарить всё это голодным детям Африки. Решение окончательное, заверенное главврачом психбольницы и обжалованию не подлежит. Р.S. Имеет большую юридическую силу, чем решение якобы Федерации якобы футбола якобы Украины.
12:52
aravir
Так Крым уже играет самостоятельный чемпионат. Там уровень круче, чем в Англии. Осталось только добиться выхода на международную арену. Порвут всех.
12:49
EASt1
А федерацию футбола, например, Дагестана (см. любой субъект РФ) они не планируют? Как дети малые!
12:46
баламошка
Пиндосы уже давно рехнулись, но, оказывается, шизофрении нет предела! Жду, когда клонируют Бандеру и объявят себя потомками Зевса.
12:41
storog1977
Клоуны
12:38