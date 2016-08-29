ФФУ объявила о создании Федерации футбола Крыма

27 августа в городе Берислав состоялась учредительная конференция по созданию Федерации футбола Крыма, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ). Участники конференции избрали президентом Федерации футбола Крыма Сергея Куницына, вице-президентами – Николая Паламарчука и Дмитрия Белоцерковца и создали исполком федерации.

Во время конференции президент Куницын заявил, что будет восстановлен клуб "Таврия" (Симферополь). Команда будет базироваться в Бериславе и начнет играть со стадии любительских команд.