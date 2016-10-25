ФФУ накажет "Волынь" за нацистские выкрики фанатов

"Волынь" будет наказана за инцидент во время матча 12-го тура чемпионата Украины против "Днепра" (3:0). С трибун луцкого стадиона "Авангард" во время поединка звучали нацистские выкрики фанатов принимающей стороны. Этот эпизод на своем заседании разберет КДК ФФУ.

- Данный инцидент обязательно будет рассмотрен комитетом по безопасности стадионов и тогда будет передан в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, - приводит zn.ua слова вице-президента организации Игоря Кочетова. - И уже он вынесет наказание. И я убежден, что наказание будет существенным. Сейчас могу гарантировать только одно - этот инцидент соответствующие органы без внимания не оставят и дадут ему адекватную оценку. УЕФА нам доверяет, но такие инциденты просто убивают наш имидж в Европе. Я не готов сейчас сказать какое наказание ждет "Волынь" и ее фанов.