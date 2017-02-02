ФФУ готовит обращение к ФИФА и УЕФА по поводу Зозули

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о готовности оказать помочь форварду Роману Зозуле, который после срыва трансфера в "Райо Вальекано" может остаться без игровой практики до конца сезона. Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.
"Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь", – написал Павелко в своем Facebook.
Фанаты "Райо" обвинили украинского игрока в нацизме и выгнали из клуба
Boleijj protiv
В АТО сезон еще открыт, может вступить, а ФФУ в этом помочь, правда там навечно и ляжет.
21:05 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
sakusda- Партизанский отряд с предателем?! Спасибо, не надо!
20:05 2 февраля
sakusda
возьмите в ополчение его
20:00 2 февраля
shpasic
был бы Селюком - точно взялся бы!
19:23 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
shpasic- Возьмёшься?
19:01 2 февраля
shpasic
в России, вроде, ещё дозаявки открыты - могут ещё пристроить в РФПЛ.
17:55 2 февраля
S.U.B.A.
Молодцы!И из РФПЛ хохлов гнать надо!
17:34 2 февраля