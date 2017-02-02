ФФУ готовит обращение к ФИФА и УЕФА по поводу Зозули

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о готовности оказать помочь форварду Роману Зозуле, который после срыва трансфера в "Райо Вальекано" может остаться без игровой практики до конца сезона. Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

"Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь", – написал Павелко в своем Facebook.

Фанаты "Райо" обвинили украинского игрока в нацизме и выгнали из клуба