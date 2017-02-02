16:52 2 февраля | ФУТБОЛ — Украина

ФФУ готовит обращение к ФИФА и УЕФА по поводу Зозули

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Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о готовности оказать помочь форварду Роману Зозуле, который после срыва трансфера в "Райо Вальекано" может остаться без игровой практики до конца сезона. Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

"Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь", – написал Павелко в своем Facebook.

Фанаты "Райо" обвинили украинского игрока в нацизме и выгнали из клуба

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Boleijj protiv

В АТО сезон еще открыт, может вступить, а ФФУ в этом помочь, правда там навечно и ляжет.

21:05 2 февраля

30 лет за ЦСКА!

sakusda- Партизанский отряд с предателем?! Спасибо, не надо!

20:05 2 февраля

sakusda

возьмите в ополчение его

20:00 2 февраля

shpasic

был бы Селюком - точно взялся бы!

19:23 2 февраля

30 лет за ЦСКА!

shpasic- Возьмёшься?

19:01 2 февраля

shpasic

в России, вроде, ещё дозаявки открыты - могут ещё пристроить в РФПЛ.

17:55 2 февраля

S.U.B.A.

Молодцы!И из РФПЛ хохлов гнать надо!

17:34 2 февраля

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