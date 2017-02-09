12:42 | ФУТБОЛ — Украина

Федерация Футбола Украины выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Чанова

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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко от лица организации выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря сборной СССР Виктора Чанова, информирует пресс-служба ФФУ. Голкипер скончался в среду на 58-м году жизни.

От имени Федерации футбола Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти выдающегося украинского вратаря Виктора Чанова.

С прискорбием воспринял эту трагическую весть. Виктор Викторович был футболистом мирового класса, настоящей легендой отечественного футбола, любимцем болельщиков по всей стране. Своей надежной и эффективной игрой он завоевал расположение болельщиков во всем мире. Искренний, настоящий и веселый - таким он навсегда останется в нашей памяти.

Вся футбольная общественность Украины разделяет невыразимое горе, постигшее родных и близких. Добрая память о Викторе Чанове навсегда останется в наших сердцах.

Памяти Виктора Чанова

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