Фанаты "Карпат" заставили игроков раздеться после поражения. Видео

Болельщики "Карпат" после поражения команды от "Вереса" (1:6) в матче 8-го тура пообщались с игроками. Для львовян этот проигрыш стал самым крупным в истории чемпионатов Украины на своей арене. Безвыигрышная серия клуба составляет четыре встречи.
После игры фанаты скандировали оскорбительные речевки в адрес футболистов. Один из болельщиков пообщался с капитаном "Карпат", заставив игроков снять футболки. По его мнению, команда недостойна выступать зелено-белых в цветах.
Курбский
вот теперь пусть наденут эти футболки сами и пусть на поле докажут, что они не г...но
18:09
zvovs
"баламошка, 17:51 "----Карпаты.... Граф Дракула.) По теме.... ужас, мало того что с удовольствием пришёл на такой заголовок, так ещё и думал что до гола раздели :(
18:01
Тот что не за вас
Конченые болелы, так унизить игроков.....
17:57
баламошка
Сатана где-то рядом.
17:51