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17:35 | Футбол — Украина

Фанаты "Карпат" заставили игроков раздеться после поражения. Видео

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Болельщики "Карпат" после поражения команды от "Вереса" (1:6) в матче 8-го тура пообщались с игроками. Для львовян этот проигрыш стал самым крупным в истории чемпионатов Украины на своей арене. Безвыигрышная серия клуба составляет четыре встречи.

После игры фанаты скандировали оскорбительные речевки в адрес футболистов. Один из болельщиков пообщался с капитаном "Карпат", заставив игроков снять футболки. По его мнению, команда недостойна выступать зелено-белых в цветах.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Курбский

вот теперь пусть наденут эти футболки сами и пусть на поле докажут, что они не г...но

18:09

zvovs

"баламошка, 17:51 "----Карпаты.... Граф Дракула.) По теме.... ужас, мало того что с удовольствием пришёл на такой заголовок, так ещё и думал что до гола раздели :(

18:01

Тот что не за вас

Конченые болелы, так унизить игроков.....

17:57

баламошка

Сатана где-то рядом.

17:51