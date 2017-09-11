Фанаты "Карпат" заставили игроков раздеться после поражения. Видео

Болельщики "Карпат" после поражения команды от "Вереса" (1:6) в матче 8-го тура пообщались с игроками. Для львовян этот проигрыш стал самым крупным в истории чемпионатов Украины на своей арене. Безвыигрышная серия клуба составляет четыре встречи.

После игры фанаты скандировали оскорбительные речевки в адрес футболистов. Один из болельщиков пообщался с капитаном "Карпат", заставив игроков снять футболки. По его мнению, команда недостойна выступать зелено-белых в цветах.