Фанаты "Карпат" устроили драку в Мариуполе из-за флага России

На матче 5-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Карпатами" (3:0) произошел конфликт львовских болельщиков и стюардов, переросший в драку. Отмечается, что причиной конфликта стал российский флаг, который фанаты хотели поджечь возле своего фан-сектора.
– Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг, – информирует на странице в Фэйсбуке ультрас Украины.
баламошка
"Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг"///////////////Трофейный?!)) Бугага)) Клоуны) Они его что, с рейхстага Москвы сняли?!)
09:58