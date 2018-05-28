Фанаты избили главного тренера "Черноморца" из-за вылета команды в первую лигу

Болельщики одесского "Черноморца" набросились с кулаками на главного тренера команды Константина Фролова после вылета "моряков" в первую лигу, сообщает Odessa.online.

Вчера "Черноморец" уступил "Полтаве" (0:3) во втором стыковом матче за право играть в украинской премьер-лиге и покинул высший дивизион. После игры Фролов подошел к трибуне поблагодарить за поддержку приехавших в Полтаву болельщиков, но особо радикальные фанаты не оценили жест тренера. Они накинулись на него и несколько раз ударили по лицу. Фролов спасался бегством.

Как отмечает Odessa.online, в результате точных попаданий на лице у Фролова образовалась гематома.

Последний раз "Черноморец" покидал премьер-лигу после сезона-2009/10, но через год сумел вновь вернуться в высший дивизион.