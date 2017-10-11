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23:34 | Футбол — Украина

Фанаты "Днепра" побили президента "Днепра-1"

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Болельщики "Днепра" напали и побили президента клуба "Днепр-1" Юрия Березу во время матча команд в 16-м туре второй лиги чемпионата Украины, информирует Sportarena.com. Отмечается, что фанаты были неблагожелательно настроены к сопернику еще до матча. Они вывесили баннер со словами "Мы сломаем вам березу и развалим ваш причал".

В перерыве встречи они забрались на сектор соперников и завязали драку, в ходе которой несколько ударов по лицу получил и Береза. Травмы получили и болельщики "Днепра-1", у которых отобрали баннер и барабан. Их аттрибутика была сожжена на секторе фанатов.

 

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/ukraina-vtoraya-liga/fanaty-dnepra-pobili-prezidenta-dnepra-1-berezu/

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Patisson

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