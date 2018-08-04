Фанаты "Динамо" в матче с "Шахтером" закидали поле туалетной бумагой и вывесили плакат "Подотритесь своим регламентом"

3 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве фанаты местного "Динамо" в начале второго тайма матча 3-го тура Украинской премьер-лиги с донецким "Шахтером" (1:0) закидали поле туалетной бумагой, файерами и петардами.

Также они вывесили плакат с текстом: "Подотритесь своим регламентом". Судье даже пришлось останавливать встречу, чтобы запрещенные предметы убрали с газона.

Фанаты "Динамо" таким образом отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) по поводу защитника "Шахтера" Исмаили.

КДК ФФУ дисквалифицировал игрока на два матча вместо трех после стычки во время встречи за Суперкубок Украины с "Динамо" (0:1) 21 июля. Таким образом, он смог сыграть против киевлян в 3-м туре УПЛ.