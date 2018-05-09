Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались перед финалом Кубка Украины

Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались перед финальным матчем Кубка Украины. Инцидент произошел в центре города Днепр, в котором и проходит игра. 20 человек были доставлены в отделение полиции.

В полиции уточнили, что по итогам драки пострадал 1 полицейский, в которого бросили "неизвестным пиротехническим изделием". Он получил ожог шеи и предплечья. Заведено угловное дело.

Трансляция матча "Динамо" - "Шахтер"