Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались перед финалом Кубка Украины

Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались перед финальным матчем Кубка Украины. Инцидент произошел в центре города Днепр, в котором и проходит игра. 20 человек были доставлены в отделение полиции.
В полиции уточнили, что по итогам драки пострадал 1 полицейский, в которого бросили "неизвестным пиротехническим изделием". Он получил ожог шеи и предплечья. Заведено угловное дело.
Трансляция матча "Динамо" - "Шахтер"
ninzarov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
21:18
kaop40
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:57