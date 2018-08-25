Фабрицио Раванелли: "Если узнаю, что мой игрок сдает матч - убью его на следующий день"

Известный итальянский футболист, главный тренер киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли пообещал жестко бороться с теми, кто сознательно участвует в договорных матчах.
- В Италии нет коррупции. Надеюсь, в украинском футболе - тоже, - цитирует тренера Xsport.ua. - Если я узнаю, что кто-то из моих игроков сливает матчи – на следующий день я убью его, а также оставлю эту команду.
Итальянец возглавил "Арсенал" перед началом нынешнего сезона. Контракт с ним подписан по схеме 1+1.
49-летний специалист имеет опыт работы с юношеской командой "Ювентуса", а в 2013-м году он возглавлял французский "Аяччо". "Арсенал" по итогам прошлого сезона пробился в украинскую премьер-лигу.
Дополнительная информация
http://xsport.ua/football_s/news/ravanelli-esli-uznayu-chto-kto-to-iz-moikh-igrokov-slivaet-matchi-ubyu-ego-na-sleduyushchiy-den_957133/