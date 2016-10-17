08:49 | ФУТБОЛ — Украина

Евгений Селезнев: "Попал в заявку и запорол момент"

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Нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев посетовал на упущенную возможность забить гол в матче 11-го тура чемпионата Украины с "Олимпиком" (1:1). Также экс-игрок "Кубани" подчеркнул, что у него нет проблем в отношениях с главным тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

– Долго не попадал в заявку? Сегодня вот попал, запорол момент. Явно не рад, что не забил, – приводит matchday.ua со ссылкой на программу "Профутбол" слова Селезнева. – Какие у меня отношения с Паулу Фонсекой? Рабочие отношения.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/evgenij-seleznev-popal-nakonec-v-zayavku-i-zaporol-moment-60760/

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