Евгений Селезнев: "Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев, перешедший в турецкий клуб из "Шахтера", отметил, что не смог найти общего языка с наставником донецкой команды Паулу Фонсекой, информирует Sport.ua. Экс-форвард "Кубани" подчеркнул, перед завершением карьеры планирует вновь поиграть за "Днепр".

– Евгений, как проходят первые дни в "Карабюкспоре"?

– Меня очень хорошо приняли. Я даже не ожидал, что меня будут так тепло встречать команда, тренерский штаб и руководители клуба.

– Правда ли, что в Турции вы могли оказаться намного раньше?

– В Турции я общался с людьми, которые рассказали, что еще год назад в своей команде меня хотели видеть "Бешикташ", "Галатасарай" и "Сивасспор". Но иногда не все зависит от воли футболиста. За моей игрой в Турции следили последние три года.

– Что не сложилось в отношениях с главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой?

– Я не хочу об этом говорить. Пока не время.

– Как удалось быстро разойтись с "Шахтером"?

– Хочу сказать огромное спасибо президенту "Шахтера" Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство "Шахтера" очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Паулу Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для "Шахтера". Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне на встречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько "Шахтер" сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что "Шахтер" не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это – не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.

– Практически весь состав "Днепра", с которым вы выходили в финал Лиги Европы, разъехался покорять Европу...

– Я очень скучаю по тому "Днепру" – по Коноплянке, Зозуле, Ротаню, Русолу и другим ребятам. Это была футбольная семья, мне ее не хватает. После разговора с Игорем Валерьевичем Коломойским, я надеюсь, что свой прощальный матч сыграю именно "Днепр". Я хочу побить рекорды в Украине.

У меня в планах еще сезон поиграть в чемпионате Украины: хочу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины и "Днепра". Для этого мне осталось забить 12 голов в Украине и 9 мячей за "Днепр". А история – это вещь, которую не купишь. Я не шучу: последний сезон в своей карьере хочу провести именно в "Днепре".