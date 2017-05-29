Евгений Коноплянка: "Сердце разрывается от того, что "Днепр" потерял место в премьер-лиге"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка выразил слова поддержки в адрес "Днепра", который вылетел из высшего дивизиона чемпионата Украины. Экс-хавбек днепропетровцев подчеркнул, что мысленно находится с клубом.

– "Днепр" – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете, – написал Коноплянка на своей странице в Инстаграм. – Сердце разрывается от того, что "Днепр" потерял место в премьер-лиге. Я люблю тебя, ФК "Днепр"! Только "Днепр", только победа! "Днепр" должен жить! И я мысленно с тобой, "Днепр"!

Напомним, что в прошлом сезоне "Днепр" стал бронзовым призером чемпионата Украины, а два года назад играл в финале Лиги Европы, где уступил "Севилье" (2:3).

"Днепр" вылетел из украинской премьер-лиги