Экс-нападающий "Шахтера" — о Луческу: "Складывалось впечатление, что он не любил украинцев. Даже ненавидел"

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей выразил мнение, что экс-наставник донецкой команды и "Зенита" Мирча Луческу ненавидел украинских футболистов, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир программы "Вацко Live". Румынский специалист возглавлял украинский клуб с 2004 по 2016 годы.

— Он зарплату получал в Украине, но у меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел, – заявил Воробей. – Но четверых надо было ставить. Не знаю, не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов – точно. Он сильный тренер, но как человек... Тренер найдет тысячу способов уничтожить игрока. И мы, доморощенные – я, Тимощук, – были ему поперек горла.

Воробей выступал за "Шахтер" с 1995 по 2007 годы.