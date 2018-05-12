Экс-игрок "Зенита" на пресс-конференции упомянул Геббельса и Гитлера. Теперь его накажут

КДК Федерации футбола Украины начал расследование по поводу слов главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба, сказанных им на пресс-конференции после матча чемпионата страны против "Шахтера" (1:2). 52-летний специалист заявил, что Геббельс был рупором Гитлера, а местные телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" – рупоры "горняков". Глава комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка потребовал самого жестокого наказания для экс-игрока "Зенита".

– В ситуации с Вернидубом мы приняли решение передать дело в КДК, – приводит Terrikon слова Баранки. – Мы всегда готовы принять извинения и понимаем, что тренер мог быть злым после поражения. Но не можем допустить отождествления с теми, кто убил миллионы. И не надо сравнивать медиа с рупором Гитлера. Это уже слишком.

Скорее всего, "Заря" будет играть в Лиге Европы. Думаете, УЕФА и ФИФА будут счастливы тем, что участник турнира обвиняет каналы "Футбол" в связях с нацизмом? Я так не думаю. У нас всего неделя до финала Лиги чемпионов в Киеве. Это шанс показать всему миру, какая Украина прекрасная страна.

Будем просить КДК о самом жестком наказании для Вернидуба.