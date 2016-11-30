Два матча Кубка Украины отменены из-за морозной погоды

Четвертьфинальный матч Кубка Украины между "Полтавой" и "Шахтером" отменен из-за плохого состояния газона, сообщает телеканал "Футбол 1". Сегодня в Полтаве, где должен был состояться поединок, установилась морозная погода. На стадионе полтавской команды нет подогрева поля, поэтому проводить встречу на нем оказалось небезопасно.

Такое же решение было принято по матчу "Нефтяник" - "Динамо" (Киев), который должен был состояться в Ахтырке. Новую дату поединков должна назвать Федерация футбола Украины.