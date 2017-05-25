"Днепр" не рассчитался с агентом Хуанде Рамоса за отведенный срок

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко сообщил, что клуб не рассчитался с Хинесом Карвахалем, который является агентом экс-главного тренера команды Хуанде Рамоса. Согласно "Футбол 24", долг "Днепра" перед Карвахалем по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне составляет 550 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА дала "Днепру" 90 дней на то, чтобы клуб рассчитался с агентом. Решение об этом поступило в клуб 23 февраля, следовательно дедлайн для расчета – 24 мая включительно. С 25 мая "Днепр" могут перевести в первый дивизион в случае неуплаты долга – это произойдет автоматически в случае обращения юриста агента в ФИФА.

В сезоне-2016/17 с команды сняли 15 очков: за долг перед агентом Рамоса сняли 6 очков , еще 6 пунктов были сняты за долги перед экс-игроком команды Данилу Соузой, а также 3 очка за невыполнение решения КДК ФФУ.