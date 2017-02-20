"Днепр" находится под угрозой перевода в первый дивизион

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко подтвердил, что дальнейшее существование клуба находится под большим вопросом. В начале февраля ФИФА сняла с днепровцев 6 очков в чемпионате Украины за долг перед бывшим полузащитником клуба Данило Соузой, который играл в "Днепре" в 2015 году. Санкции в виде снятия очков в премьер-лиге были применены в отношении клуба во второй раз за сезон: еще осенью прошлого года с "Днепра" сняли 6 очков за задолженность перед агентом бывшего главного тренера Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем.

Вместе с этим клубу грозит и перевод в первый дивизион из-за невыполнения контрактных обязательств перед все тем же агентом испанского тренера. "Днепр" должен был выплатить деньги представителю Рамоса до 18 января этого года, но этого не сделал.

– Мы все надеемся, что "Днепр" не прекратит существование, но реально отдаем себе отчет, в какой ситуации находится клуб, – цитирует Sportarena Стеценко. – Сейчас мы находимся под реальной угрозой перевода в первую лигу. Мне сложно что-то прогнозировать, ведь многое зависит от нашего главного акционера и его позиции с точки зрения дальнейшей стратегии. Работаем, надеемся и верим, что все будет нормально и "Днепр" будет жить.

Если нам суждено перейти в первую лигу волевым решением ФИФА или же мы не пройдем процедуру аттестации или вылетим по спортивному принципу – примем это и будем играть в низшей лиге. Мне сложно что-то прогнозировать даже на месяц или два вперед, не говоря уже о далекой перспективе.