"Днепр" начал погашение долгов?

В "Днепре" начался процесс погашения задолженностей перед сотрудниками клуба, утверждает Fcdnipro. Сообщается, что клуб выплатил лишь малую часть долга. Ранее сообщалось, что в отличие от игроков, регулярно получающих зарплату, задержка выплат перед сотрудниками сине-бело-голубых составила одиннадцать месяцев.

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