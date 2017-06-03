05:28 | ФУТБОЛ — Украина

"Днепр" и "Волынь" в чемпионате Украины заменили "Мариуполь" и "Верес"

Украинская премьер-лига утвердила итоги прошлого сезона, сообщает пресс-служба организации. В состав участников УПЛ вошли "Мариуполь" (бывший "Ильичевец") и ровенский "Верес", которые заменили "Днепр" и "Волынь". Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате примут участие "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Олимпик", "Александрия", "Черноморец", "Ворскла", "Сталь", "Звезда", "Карпаты", "Верес" и "Мариуполь".

Кроме того, была проведена жеребьевка календаря первого этапа. "Шахтер" и "Динамо" сыграют уже во 2-м туре, 22 июля.

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http://www.upl.ua/news/view/979

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