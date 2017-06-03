"Днепр" и "Волынь" в чемпионате Украины заменили "Мариуполь" и "Верес"

Украинская премьер-лига утвердила итоги прошлого сезона, сообщает пресс-служба организации. В состав участников УПЛ вошли "Мариуполь" (бывший "Ильичевец") и ровенский "Верес", которые заменили "Днепр" и "Волынь". Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате примут участие "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Олимпик", "Александрия", "Черноморец", "Ворскла", "Сталь", "Звезда", "Карпаты", "Верес" и "Мариуполь".
Кроме того, была проведена жеребьевка календаря первого этапа. "Шахтер" и "Динамо" сыграют уже во 2-м туре, 22 июля.
Дополнительная информация
- Ворскла
- Динамо Киев
- Ильичевец
- Шахтер Дн
- Днепр Днепропетровск (Футбол)
- Заря Луганск
- Карпаты
- Волынь
- Черноморец Од
- Александрия
- Сталь Дд
- Олимпик Д