"Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив "Шахтер". Матч закончился дракой

"Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины-2018. В финальном матче киевляне победили "Шахтер" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виталий Буяльский.
Концовка встречи была омрачена дракой в штрафной "Динамо", в результате которой два футболиста были удалены.
"Динамо" выиграло седьмой Суперкубок Украины в истории. Восемь побед - на счету "Шахтера". Кроме этих клубов трофей не завоевывал никто.
Суперкубок Украины
"Шахтер" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: Буяльский, 18.
"Шахтер": Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 67), Фернанду (Болбат, 70), Мораес.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Цыганков, Буяльский (Сидорчук, 78), Че Че (Гармаш, 46. Шапаренко, 71), Шепелев, Вербич, Беседин.
Предупреждения: Бурда, 13. Данченко, 53. Фернанду, 59. Шепелев, 71. Кадар, 81. Мораес, 90+3. Тотовицкий, 90+7. Бойко, 90+8.
Удаления: Бурда, 90+6. Исмаили, 90+7.
21 июля. Одесса. Стадион "Черноморец".