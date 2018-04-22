"Динамо" разгромило "Верес" и сократило отставание от "Шахтера" до 3 очков

"Динамо" разгромило "Верес" в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Киевляне занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего "Шахтера" на 3 очка. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионская группа

28-й тур

"Заря" - "Мариуполь" - 3:1 (0:1)

Голы: Мишнев, 30 (0:1). Юри, 67 (1:1). Гордиенко, 76 (2:1). Громов, 90+3 (3:1).

Удаление: Кирюханцев, 81.

"Верес" - "Динамо" - 1:4 (0:1)

Голы: Гармаш, 14 (0:1). Беседин, 47 (0:2). Жулиу Сезар, 52 (1:2). Беседин, 53 (1:3). Гонсалес, 90+3 (1:4).

Группа вылета

"Олимпик" - "Карпаты" - 0:2 (0:1)

Голы: Швед, 22 (0:1). Карраскаль, 58 (0:2).

Незабитый пенальти: Швед (К), 45+5.