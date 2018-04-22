"Динамо" разгромило "Верес" и сократило отставание от "Шахтера" до 3 очков

"Динамо" разгромило "Верес" в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Киевляне занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего "Шахтера" на 3 очка. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
28-й тур
"Заря" - "Мариуполь" - 3:1 (0:1)
Голы: Мишнев, 30 (0:1). Юри, 67 (1:1). Гордиенко, 76 (2:1). Громов, 90+3 (3:1).
Удаление: Кирюханцев, 81.
"Верес" - "Динамо" - 1:4 (0:1)
Голы: Гармаш, 14 (0:1). Беседин, 47 (0:2). Жулиу Сезар, 52 (1:2). Беседин, 53 (1:3). Гонсалес, 90+3 (1:4).
Группа вылета
"Олимпик" - "Карпаты" - 0:2 (0:1)
Голы: Швед, 22 (0:1). Карраскаль, 58 (0:2).
Незабитый пенальти: Швед (К), 45+5.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2017-2018/