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00:16 | Футбол — Украина

"Динамо" пытается договориться с УПЛ, чтобы не получить техническое поражение от "Мариуполя"


Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис провел переговоры с главой УПЛ Владимиром Генинсоном, на которых предложил организации направить в Федерацию футбола Украины ходатайство о проведении матча с "Мариуполем" 20 сентября, сообщает "Украинская правда". Таким образом киевляне пытаются уйти от технического поражения за неявку на матч, который должен был состояться 27 августа. Тогда бело-голубые сослались на то, что в Мариуполе не может быть обеспечена безопасность футболистов.

В ФФУ согласны перенести поединок, но только в том случае, если "Динамо" договориться с "Мариуполем" и другими клубами премьер-лиги.

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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/5/7154132/

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