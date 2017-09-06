"Динамо" пытается договориться с УПЛ, чтобы не получить техническое поражение от "Мариуполя"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис провел переговоры с главой УПЛ Владимиром Генинсоном, на которых предложил организации направить в Федерацию футбола Украины ходатайство о проведении матча с "Мариуполем" 20 сентября, сообщает "Украинская правда". Таким образом киевляне пытаются уйти от технического поражения за неявку на матч, который должен был состояться 27 августа. Тогда бело-голубые сослались на то, что в Мариуполе не может быть обеспечена безопасность футболистов.

В ФФУ согласны перенести поединок, но только в том случае, если "Динамо" договориться с "Мариуполем" и другими клубами премьер-лиги.